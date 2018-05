Vader Markle mag Meghan naar het altaar begeleiden EDA

05 mei 2018

10u42 0 Showbizz 19 mei wordt ook een onvergetelijke dag voor T homas Markle. Hij kreeg de officiële toestemming om zijn dochter naar het altaar te begeleiden tijdens het koninklijke huwelijk met prins Harry.

Eerder was er namelijk nog sprake dat Meghans vader wellicht niet van de partij zou zijn. Nu blijkt dat zowel Meghan's vader als haar moeder de festiviteiten zullen bijwonen. De aanwezigheid van beide ouders is bijzonder, gezien het feit dat Thomas Markle al jaren gescheiden is van Meghans moeder Doria Rogland.

Voor de ouders is een belangrijke rol weggelegd tijdens de huwelijksdag. Moeder Doria reist met Meghan per auto naar Windsor Castle. Daarna loopt vader Thomas met zijn dochter mee naar St George’s Chapel. "Mevrouw Markle is bijzonder gelukkig dat haar vader en moeder haar begeleiden tijdens deze speciale gebeurtenis", laat Harry’s communicatiesecretaris Jason Knauf weten.

Het is de bedoeling dat Thomas Markle en Doria Rogland een week voor het huwelijk overkomen vanuit Amerika. Dat biedt hen de kans om hun aanstaande schoonfamilie te ontmoeten.

Ook prinses Diana zal er een beetje bij zijn

Kensington Palace gaf nog meer details vrij over het huwelijk. Zo zullen de twee zussen en de broer van prinses Diana, de overleden moeder van prins Harry, bij de bruiloft aanwezig zijn. Ook Kate Middleton, die 23 april beviel van haar derde kind, zal het huwelijk bijwonen, zo werd door het paleis bevestigd.

Het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle vindt plaats op zaterdag 19 mei.