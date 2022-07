Vader Jaimie Vaes hoopte dat relatie met Lil Kleine zou eindigen: “Blij dat je nu niet meer in die ellende zit”

Muziek Revival Kate Bush blijft maar gaan: streaming­cij­fers ‘Running up that hill’ met 9.000 procent gestegen

Kate Bush (63) heeft met haar hit ‘Running up that hill’ een nieuwe mijlpaal bereikt. Het nummer, uitgebracht in 1985, werd gebruikt in het vierde seizoen van Netflix-hit ‘Stranger Things’, en sindsdien is het razend populair. De streamingcijfers op Spotify zijn zelfs met 9.000 (!) procent gestegen.

28 juli