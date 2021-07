Vader en zus van ‘Bridgerton’-auteur Julia Quinn overleden na tragisch auto-ongeval

“Ik ben mijn vader en mijn zus kwijt nadat een cateringbedrijf hun lading niet deftig vastgemaakt had”, klinkt het in een statement op het Instagramaccount van Julia Quinn. De chauffeur die met de wagen van het bedrijf reed, had bovendien veel te veel gedronken. Als gevolg slaagde hij er niet in om de auto deftig in te laden en zo kwamen er als gevolg al snel verschillende zakken terecht op het midden van de snelweg. Volgens de politie waren er verschillende auto’s betrokken in het ongeval. Tijdens het ongeluk zijn er geen andere dodelijke slachtoffers gevallen. Een mannelijke bestuurder werd achteraf wel naar het ziekenhuis gebracht en is momenteel nog steeds in kritieke toestand.