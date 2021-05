“Vaarwel, je was een woordvirtuoos”: zo eert bekend Vlaanderen de overleden Pieter Aspe op sociale media

ShowbizzOp zaterdag 1 mei is Pieter Aspe onverwacht overleden. Zijn uitgever maakte het nieuws bekend in een statement op hun website. “Lieve lezers en vrienden, bijzonder verdrietig nieuws. Pieter Aspe is overleden na een kort ziekbed.” Onder meer Herman Brusselmans en Francesca Vanthielen reageerden al op het nieuws , maar ook op sociale media komt het nieuws van zijn overlijden hard aan.

Herbert Flack die jarenlang het hoofdpersonage van Pieter Van In speelde in de televisiereeks ‘Aspe’ deelde een foto van hun tweetjes op zijn Facebookpagina. “Stil in het heden met een zoete glimlach om ons schone verleden. Rust zacht PIERRE. X”, klinkt het in het bijschrift dat bij de foto hoort.

Adriaan Van den Hoof deelde een foto van Pieter Aspe op zijn Instagramaccount. “Weer iemand weg. Slaapzacht schrijver... #aspe”, klinkt het op de sociale media van de acteur.

Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende, die vorig jaar deelnam aan het VTM-programma ‘The Masked Singer’, reageerde op Twitter op het overlijden van de auteur. “Met diep respect voor de schrijver Pieter Aspe voor zijn fantastisch werk. Met grote waardering voor de mens. Vaarwel , je was een woordvirtuoos.”

Ook Koen Crucke was een grote fan van de auteur. “Pieter, je was een fijne maat en een bijzonder grote persoonlijkheid. Ga je missen, vriend!”, schrijft hij bij een foto van hun tweetjes.

Vlaams parlementslid Filip Dewinter deelt op Twitter een herinnering aan zijn favoriete misdaadauteur. “Een #Duvel met #PieterAspe in café de ‘Kleine Tunnel’ in #Antwerpen. Toen kon het nog... #RIP.”

Cabaretier Geert Hoste koos voor het korte en bondige “Ach Pierre.”

Ook collega-auteur Jan Van der Cruysse reageert op de dood van Aspe: “De koning van de Vlaamse misdaadfictie heeft ons verlaten. See you down the road, beste Pieter”, klinkt het op zijn Twitteraccount.

Ish Ait Hamou deelde een uitgebreid statement op zijn Facebookpagina. “Dank je voor alles. Voor wie je was en om mij te hebben gezien wanneer iedereen langs me heen keek. Rust in vrede.”

