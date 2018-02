Usher zet huis te koop voor 4,2 miljoen dollar EDA

25 februari 2018

10u59 0 Showbizz De eclectisch ingerichte villa van r&b-ster Usher staat te koop. Het mediterrane optrekje in West-Hollywood telt drie verdiepingen en vijf slaapkamers en getuigt op z'n minst gezegd van een aparte smaak. Zij die geen 4,2 miljoen dollar (of 4,3 miljoen euro) op tafel kunnen leggen, kunnen alvast hier een gratis rondleiding krijgen.

Usher kocht de villa ruim drie jaar geleden voordat hij in 2016 in het huwelijksbootje stapte met zijn vrouw Grace Miguel. Mogelijk willen de twee aan gezinsuitbreiding doen. Of zich in een meer 'charmant huisje' nestelen.

Aan de buitenkant is het mediterrane huis uit 1920 zeker te pruimen, maar de binnenkant is een stuk eigenzinniger ingericht. Bezoekers worden begroet met gitzwarte muren en een grote smeedijzeren trap.

Het huis, gelegen op de Sunset Strip in Los Angeles, telt vijf slaapkamers met vier volledige en twee 'halve' badkamers.

Lichter van esthetiek. Een grote keuken met gigantische oven en kookplaat. Ideaal voor Thanksgiving en andere schranspartijen...

Maar je moet erna wel in deze blauwe eetkamer gaan zitten.

Verpozen kan in de bioscoopzaal die werd voorzien van zwartfluwelen kussens en gordijnen.

Of in de slaapkamer, die eveneens gotisch zwart is.

In de tuin tref je een zwembad en een kleine patio rondom het huis, met meer zitplaatsen en een pingpongtafel.

Het huis is beveiligd door poorten die verborgen zijn achter een grote haag en er is ook een garage.

Het huis met vijf slaapkamers kreeg op vrijdag het bordje 'te koop' en wordt verkocht voor $ 4,2 miljoen.