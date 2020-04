Urbanus ziet coronacrisis als serieuze levensles: “Ik vind het goed dat mijn kinderen dit eens meemaken” SDE

17 april 2020

14u00

Bron: HUMO 1 Showbizz Urbanus (70) brengt zijn dagen momenteel door met het schrijven van zijn biografie. De huidige crisis - hoe dramatisch ook - ziet hij als een goede levensles, vertelt hij in HUMO.

Een dikke maand geleden was Urbanus te gast in ‘De Ideale Wereld’ waar hij zich behoorlijk vrolijk maakte om het coronavirus. “Niemand wist toen wat er op ons afkwam", zegt de komiek daarover in een gesprek met HUMO. “Wat de voorbije weken is gebeurd, is dramatisch, maar ik zie ook wel een positieve kant: ik ben ervan overtuigd dat dit voor iedereen een serieuze levensles is.” We kunnen bijvoorbeeld leren dat niet alles vanzelfsprekend is, denkt Urbanus. “Vóór deze crisis vroeg niemand zich af: wat als er vanaf morgen geen eten meer in de winkels ligt? Ik vind het goed dat mijn kinderen dit eens meemaken, zodat ze beseffen dat het niet zo normaal is dat alles altijd zomaar voor hen op tafel klaarligt.”

Zelf heeft hij in beperkte mate last van de crisis. De vijftien optredens in Nederland die nog op de kalender stonden, zijn afgelast. “Met de Urbanus-strips is er een ander probleem. Willy Linthout, de tekenaar, liet mij een paar dagen geleden weten dat de striprekken in de Colruyt leeg waren, omdat de bevoorrading niet kon volgen", klinkt het. “Hopelijk komt dat snel in orde, want wij zitten nu aan 188 strips en zijn van plan om tot 200 te gaan en er dan een punt achter te zetten. Nu ja... Het is gelijk de punkers in die tijd: live fast, die young - tot ze wat ouder zijn, dan vergeten ze te sterven (lacht).”

