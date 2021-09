Urbanus wordt letterlijk van zijn stoel geblazen in ‘The Best Of’: “Dat trok op niks!”

Showbizz IN BEELD. Studio 100 viert 25-jarig bestaan met de nieuwe Mega Mindy en de échte Samson

13 september “Moah seg hé, dag iedereen! Ik vind dat een beetje zo heel heel leuk dat jullie er zo allemaal zijn zo.” Een verwelkoming door the one and only Samson, aka Danny Verbiest (75) in Plopsaland De Panne zaterdag. Met een Gert Verhulst (53) - zelden geëmotioneerd - in tranen als gevolg. Wàt een verjaardagsfeest van zijn geesteskind.