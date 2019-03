Urbanus wordt 70: “Veel mensen zijn niet gewoon dat er gelachen wordt met hun geloof, dáárdoor worden we puriteinser” Wim Nijsten

07 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Hier komen steeds meer mensen wonen die niet gewoon zijn dat er gelachen wordt met hun geloof, dáárdoor worden we almaar puriteinser”, zegt Urbanus in Dag Allemaal. Hij mag dan bijna 70 zijn, dat weerhoudt hem er niet van om tegen heilige huisjes te trappen. “Maar schofferen óm te schofferen, doe ik niet.”

Urbanus staat opnieuw op het witte doek. Niet als zichzelf ­weliswaar, maar in ­getekende versie. Het scenario van ‘Urbanus: De Vuilnisheld’ schreef de komiek zelf, samen met Jimmy Simons van productiehuis Eyeworks, en voor de strips werkt hij samen met Willy Linthout. ‘Willy schrijft een synopsis van vijf bladzijden, en daarna werken wij samen de scenario’s uit’, zegt ­Urbanus. ‘Terwijl hij tekent, verzin ik wat grapjes. Voor de film zijn we van een wit blad vertrokken, al hebben we wel hier en daar grapjes die al in de strip verschenen waren in de film gestoken. De karakters van de personages in de strip zijn ook honderd procent gerespecteerd.’

Is dit een cadeautje voor de fans voor jouw 70ste verjaardag, of is het toeval dat de film net nu uitkomt?

Puur toeval. Tenzij de film ­vorig jaar al klaar was en de producent dacht: ‘We gaan wachten tot hij 70 is.’ De VRT heeft nu ook net vijf tribute-­afleveringen rond mij gemaakt met mijn 70ste verjaardag als kapstok, maar ik ben pas jarig in juni. Tja, het kwam hen nu beter uit. Ik zei: ‘Da’s goed, dan ben ik er op mijn echte verjaardag vanaf.’ (lacht)

Ben je dat feestgedruis nu al niet beu?

Ik zie dat niet als een viering, wel als een piekje in mijn ­carrière. Door de onzin die ik op het podium vertel en de strips die ik maak, voel ik mij nog geen 70. Al wrijft iedereen het er nu wel goed in. (lacht)

Waar ligt het succes van de strip, en dus hopelijk ook van de film?

De stripverkoop is gehalveerd in vergelijking met de jaren 70 en 80, omdat kinderen tegenwoordig de hele dag op hun smartphone zitten te tokkelen. Maar met de Urbanus-strip zitten we nog altijd goed. Ik ben daar blij mee, want de strip is een opstap voor een jonge ­generatie die op internet mijn filmpjes en liedjes leert kennen.

Merk jij dat je populair bent bij jongeren?

Ja, ik zeg dat ook in mijn show: ik ben bekend van cassetteke tot Spotify. (lacht) Er zitten altijd kinderen in de zaal. Voor een stuk heb ik dat aan de strip te danken, maar ook aan liedjes die ze terugvinden op YouTube. (grinnikt) In mijn beginjaren was ik niet politiek correct en proper genoeg en moesten de kinderen op school mijn strips stiekem gaan lezen op de wc. Maar weet je wat het voordeel is van zolang bezig te zijn? Die kinderen zijn nu zelf de leraars. Ik denk niet dat zij jongeren aanmoedigen om ‘Urbanus’ te lezen, maar ze hebben er ook geen problemen mee.

Xander De Rycke was op Twitter onder de indruk van enkele grappen met een dubbele bodem die je niet verwacht in een ­kinderfilm.

Misschien niet, maar de jeugd van tegenwoordig heeft met dat soort grappen absoluut geen probleem.

Willy en jij hebben er altijd een sport van gemaakt om alles te doen wat volgens anderen niet mocht.

Het stoorde Willy en mij dat Suske en Wiske of de Rode Ridder nooit naar het toilet moesten. Daarom tekenden wij dat wél. Dat ging dan over twee prentjes, maar al snel waren er die klaagden: ‘Urbanus, da’s alleen pis en kak!’ Naar de rest van het verhaal werd zelfs niet meer gekeken! Awel, in de volgende strip ­staken we zéven prentjes met wc-grappen.

Schoppen tegen heilige huisjes, je hebt het altijd graag gedaan.

Ik vind vooral dat er veel ­hypocrisie is. Mensen die graag brullen, maar niet eens naar hun eigen principes leven. Als de spaarpot van je kinderen wordt gepikt door de Bende van Nijvel of door Moeder Teresa, van wie vind je dat dan het ergste? Van die laatste toch, want daar verwacht je dat niet van. Versta je? Als mensen met status die altijd met het vingertje staan te wijzen iets uitsteken, moet je daar toch geen compassie mee hebben?

Hoever kan je daar nog in gaan? De indruk leeft dat je anno 2019 nergens meer mee mag lachen.

Ik vind net dat je met alles moet kunnen lachen, maar degene met wie je lacht, moet er ook mee kunnen lachen. Ik schoffeer niet om te schofferen. Als de grap sterk genoeg is, kom je met heel veel weg. Veel hangt ook af van de context waarin je iets vertelt. In mijn show zit bijvoorbeeld een ­brutale sketch over oude mensen, maar meteen daarna volgt een erg ontroerend liedje over mijn moeder die dement was en gestorven is. Maar als je enkel dat eerste stukje ziet, zou je kunnen denken dat ik alleen maar oude mensen uitlach.

Komieken als Hans Teeuwen en Theo Maassen werden zelfs al met de dood bedreigd toen ze ­grappen maakten over de islam.

Ik wil daar niet te veel over ­uitweiden, enkel dit: ik vertel ook grappen over joden en zo. Ik zou een lafaard zijn als ik alleen grapjes over pastoors en de paus zou maken, en over de rest zou zwijgen. Ik wil niemand zijn geloof afpakken. Maar het probleem is dat er gelovigen zijn die wel mijn niet-geloof willen afpakken. Zijn zij even verdraagzaam?

Euh, nee?

Ik heb het alleen over extremisten, hé. Mensen die gewoon geloven, ambeteren niemand. Maar er zijn extremisten die iedereen die niet gelooft pijn willen doen.

En dat jaagt jou geen schrik aan?

Nee. Ik vertel grapjes aan de hand van het geloof. Vroeger lachte ik ook met mensen met een handicap. ‘Ik moet mij haasten, want anders zijn die gehandicapten weer met de beste parkeerplaatsen weg’, dat soort mopjes.

Moet kunnen, vind je?

Ja, want een gehandicapte maakt deel uit van onze samenleving. Je kan die mensen niet harder beledigen dan door níet met hen te lachen, en met al de rest wel. Je moet hen niet gewoon negeren. Pas op, ik lach niet met die mensen hun handicap, hé. Maar als ik lach met de mottige kleur van iemand zijn broek of met iemand zijn scheef bakkes, mag ik toch ook met een rolstoel lachen?

Misschien wel, maar tegenwoordig staat iedereen op z’n achterste poten als je zo’n grap durft te maken.

Dat gaat wel weer over. Vroeger waren ze ook gechoqueerd als ik grappen maakte over de kerk, maar daar neemt nu niemand meer aanstoot aan. Hoe komt het dat wij steeds minder mogen dan vroeger? Omdat er steeds meer mensen naar ons land komen die het niet ­gewoon zijn dat er gelachen wordt met hun geloof of andere dingen. Het wordt weer ­allemaal wat ­puriteinser.

Merk je dat ook op de sociale media?

Nee, want ik zit daar niet op. Ik wil niet te bereikbaar zijn. Als ik buitenkom, word ik al ­genoeg aangeklampt. Als ik twee mensen tegenkom, zijn er ­daarvan vier die mij ‘eens iets willen vragen’. (lacht)

Showbizz Slotvraag: hoe ga je jouw 70ste verjaardag eigenlijk vieren?

In intieme kring. Misschien organiseren ze wel iets in ­Tollembeek, maar zoiets dient meer om het dorp in de picture te zetten. Ik heb al ik-weet-niet-hoeveel keer een trofee gekregen waarvan ik niet eens wist dat die bestond. Zoals die beker waar ze de duif hadden afgewrongen - ik zag het aan het opschrift Quiévrain (een bekende duivenwedstrijd, nvdr) - en de avond eindigde met: ‘En nu gaat ­Urbanus hier nog iets grappigs vertellen.’ Ik heb toen eigenlijk een gratis optreden gegeven. Dat zal me niet meer overkomen, want nu kan het me niet meer schelen wat mensen van mij vinden