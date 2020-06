Urbanus werkt aan autobiografie: “Maar ik maak telkens nieuwe dingen mee” SDE

03 juni 2020

19u11

Bron: ANP 0 Showbizz Urbanus (71) werkt aan een autobiografie. Dat maakte hij bekend in een interview op de website van NPO Radio 5. Het wordt een lijvig en openhartig boek waarin de komiek alle ins en outs over zijn lange, glorierijke carrière met de wereld gaat delen.

"Ik ben er al jaren mee bezig", vertelt de 71-jarige grappenmaker. "Maar het raakt maar niet af omdat ik ieder jaar weer iets nieuws meemaak. Ik doe ook mijn uiterste best er vooral een grappig verhaal van te maken.”

De Belg wil met het boek een inkijkje in zijn vak geven. "Ik omschrijf niet alleen wat ik heb meegemaakt en wat er allemaal achter de schermen gebeurde. Maar ik probeer ook te vertellen hoe ik dingen heb gemaakt. Hoe ik hitjes en sketches heb verzonnen, en hoe ik op ideeën kom."

Urbanus zou deze zomer op tournee gaan door Vlaanderen en Nederland. Maar deze werd voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Behalve aan de autobiografie werkt de komiek ook aan de stripreeks over het personage Urbanus. De serie nadert inmiddels album nummer tweehonderd. Het is nog niet duidelijk wanneer het openhartige biografische boek in de winkels zal liggen.

