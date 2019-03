Urbanus veilt een 'Bruegel' voor het goede doel MCT

29 maart 2019

00u00 0 Showbizz Op vraag van Radio 2 maakte Urbanus zijn eigen versie van het bekende schilderij 'De parabel der blinden' van Pieter Bruegel. Dat zou geschilderd zijn in het Pajottenland, de streek waar ook Urbanus' woonplaats Tollembeek ligt. De tekening wordt nu geveild ten voordele van Hachiko, een vereniging die assistentiehonden opleidt.

"Ik ben al een tijdje peter van een hulphond in opleiding, die de naam Urbain kreeg. Toen Radio 2 mij vroeg of ik niets rond Bruegel wilde maken voor het goede doel, heb ik meteen toegezegd", vertelt Urbanus. "Stel je voor dat mijn tekening nóg meer opbrengt dan een originele Breugel!" Tot en met donderdagavond 4 april kan je via www.radio2.be bieden op de tekening.