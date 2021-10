Urbanus schreef autobiografie: “In mijn familie werd véél gelachen. In de eerste plaats met onze eigen miserie”

ShowbizzHij had het tien jaar geleden al eens geprobeerd met een ‘spookschrijver’, maar dat klikte niet. En dus maakte Urbanus van de lockdown gebruik om zijn levensverhaal zélf op te schrijven. ‘En Van Waar Dit Allemaal Komt’ is qua anekdotes per strekkende meter geheid een nieuw wereldrecord. Zijn oudste dochter verzorgde de layout, echtgenote Nadine deed de eindredactie. “Het is een dik boek, 512 bladzijden, ik heb dan ook veel meegemaakt in mijn leven. Maar als mijn vrouw de schrijffouten er niet had uitgehaald, waren het 900 pagina’s geweest.”