Urbanus over ouder worden en de woke-cultuur: “Ik ben niet elke seconde van mijn leven een lapzwans, hé”

TV Urbanus openhartig in ‘The Best Of’: “Humor dient om onzeker­heid te verbergen”

13 september Dinsdag eert ‘The Best Of’ de man die zijn volk leerde lachen. De peetvader van de Vlaamse stand-up comedy, Urbanus (72). Ook de man die al meerdere malen het dak van een uitverkochte Ancienne Belgique blies, maar in ‘The Best Of’ doen anderen dat voor hem. Maar Urbanus maakt ook even tijd om met An Lemmens te praten over zijn onzekerheid. “Ik wilde eigenlijk striptekenaar worden, maar vond nergens de mogelijkheid.”