Urbanus-musical uitgesteld naar najaar 2021

21 augustus 2020

21u54

Bron: ANP/Tele Ticket Service 0 Showbizz De musical ‘Urbanus: toneel met liekes’ is een jaar uitgesteld. De voorstelling zal nu in het najaar 2021 worden opgevoerd, zo meldt website Teleticketservice. Het stuk is dan te zien in onder meer Antwerpen en Hasselt.

De muziekproductie is gebaseerd op het hele oeuvre van de komiek. De rol van Urbanus wordt overigens niet door hemzelf gespeeld, maar door de jongere acteur Jonas van Thielen. “Een volledig nieuwe voorstelling maken, vraagt intens samenwerken. Dat is momenteel erg moeilijk. We stellen daarom de voorstelling een jaar uit”, klinkt het op de website van Theater Elckerlyc, waar de show onder meer zal gespeeld worden. “‘Urbanus, de musical’ speelt vanaf oktober 2021 in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Ethias Theater, Hasselt.”

Alle ticketkopers krijgen eerstdaags een mail van Teleticketservice of Ticketbalie met meer informatie.

