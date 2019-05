Urbanus maakt stripboek voor het Nederlandse festival Pinkpop KD

21 mei 2019

17u19

Bron: ANP 0 Showbizz De Vlaamse comedian Urbanus heeft speciaal voor de 50ste editie van het Nederlandse festival Pinkpop een stripboek geschreven. Dat heeft de organisatie van het festival bekendgemaakt.

In 'Urbanus en de Pink Penarie Pop' bezoekt Urbanus het festival in Landgraaf en beleeft daar allerlei avonturen. De Vlaamse komiek, die zelf in 2015 op Pinkpop stond, schreef het verhaal. Dirk Stallaert, bekend van de Mieleke Melleke Mol-strips, illustreerde het boekje. Fans kunnen de strip kopen via de website van Pinkpop. Leuk detail: Jan Smeets, de manager van Urbanus, is de organisator van Pinkpop.