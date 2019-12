Urbanus krijgt met Jonas Van Thielen een musicaldubbelganger: “Dat streelt mijn ego, ja” JOBG

14 december 2019

Als Urbanus zijn er voortaan twee: de echte Urbain Servranckx (70) en zijn understudy Jonas Van Thielen (33). Die laatste vertolkt binnenkort de Vlaamse komiek in volle glorie in 'Urbanus, de musical'. "Of ik niet zélf wilde meespelen? Dan moest ik 200 gram afvallen. Ik heb vriendelijk bedankt", lacht Urbanus.

Een stripreeks van Urbanus was er al. Verschillende albums, films, een tv-reeks als eerbetoon voor zijn 70ste verjaardag voorbije zomer en een resem theaterproducties ook. En nu komt daar dus een musical bij. “Dan hebben we alles wel bijna gehad zeker? Een eigen postzegel had ik ook nog wel graag gekregen, maar dat ging blijkbaar niet”, lacht Urbain Servranckx, zoals hij in het echt heet. De humor zit nooit veraf als Urbanus spreekt. “Er komen steeds meer producties op mij af waarbij ze het fenomeen Urbanus willen gebruiken. Zolang dat met wederzijdse toestemming gebeurt, vind ik dat oké. En ik moet wel eerlijk toegeven dat zo'n musical mijn ego streelt. Ik vind het een hele eer.”

Die eer is volledig wederzijds bij Jonas Van Thielen. We kennen hem nog van tv-programma’s als ‘Dag Sinterklaas’, ‘In Vlaamse Velden’ en ‘Vriendinnen’. Voor ‘Urbanus, de musical’ kruipt hij volgend jaar in de huid van Urbanus van Anus. “En dat ga ik met veel respect en liefde voor Urbanus doen”, zegt hij. Als kind was Jonas al grote fan van Urbanus. “Ik ging naar zijn shows kijken en kende al zijn sketches vanbuiten. De cassettes van ‘Tien jaar live’ speelden tijdens elke reis in de auto in een loop af. En ooit mocht ik zelfs eventjes in zijn loge en kreeg ik een handtekening van hem. Waarschijnlijk weet hij dat zelf niet eens meer (lacht).”

Voor ‘Tegen De Sterren Op’ mocht Jonas zijn grote held al eens imiteren. “Van die imitatie ga ik nu vertrekken om mijn personage vorm te geven. Urbanus heeft een specifieke manier van bewegen en spreken. Maar ik ga hem nooit helemaal kunnen zijn en dat moet gelukkig ook niet. Uiteindelijk draait het om de stripfiguur Urbanus die tot leven komt in de musical en dus niet rond het naspelen van zijn leven”, vertelt Van Thielen, die vrijdag werd voorgesteld als hoofdrolspeler in de musicalproductie van Stany Crets. “Dat hoog stemmetje zal er wel tussen zitten. Maar hij moet vooral zichzelf zijn”, vindt ook de echte Urbanus. “Als de repetities beginnen, ga ik eens kijken. Als Jonas daar dingen staat te zeggen die ik nooit zou zeggen, ga ik misschien wel ingrijpen (lacht). Maar ik heb vertrouwen in hem. Hij gaat dat goed doen. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Vooral omdat de stripalbums altijd parallel naast mijn andere bezigheden gelopen hebben en nu wordt alles door elkaar gemixt: de personages en decors uit de strips, liedjes van mijn shows. Da’s wel eens plezant.”

‘Urbanus, de musical’ gaat op 16 oktober 2020 in première. Spelen nog mee: Veerle Malschaert, Ann Van den Broeck, Gunter Lamoot en Koen Van Impe. Tickets en info: deepbridge.be