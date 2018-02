Unieke familiekiekjes: Justin Bieber getuige op vader's huwelijk EDA

24 februari 2018

17u18 0 Showbizz Het valt niet vaak voor dat je eigen zoon zwager is op je huwelijk. Jeremy Bieber stapte eerder deze week in het huwelijksbootje en werd daarbij geflankeerd door zijn 23-jarige zoon en superster Justin Bieber.

De ceremonie vond plaats in Montego Bay in Jamaica. Justin flankeerde zijn vader Jeremy in een roze short met daarover een wit hemd met korte mouwen. Ondanks de casual dresscode verscheen bruid Chelsey Rebelo wel in vol ornaat, compleet met witte lange jurk.

'Wit', de kleur van de maagdelijkheid, moest wel met een korrel zout genomen worden. Zo is Chesley in verwachting.

Yesterday was the most amazing day ever. I married my best friend! I love you! Een foto die is geplaatst door null (@chelseybieber) op 21 feb 2018 om 00:47 CET

Op de foto's, dat het bruidspaar deelde via social media, is te zien hoe de 23-jarige zanger zijn vader en stiefmoeder aanmoedigt terwijl ze hun geloften vereeuwigen met een kus.

Chelsey schreef bij de foto's: "Het was de meest fantastische dag uit mijn leven. Ik ben in het huwelijk gestapt met mijn beste vriend. Ik hou van je."

Biebs deelde dezelfde foto vergezeld van de tekst: "Gefeliciteerd met jullie huwelijk en jullie nieuwe baby."

Ook Jeremy's andere kinderen Jaxon en Jazmyn stonden aan hun zijde. Het betrof een intieme ceremonie in de tuin van de vakantievilla met amper 30 gasten.

Onder die genodigden ook popster Selena Gomez. Het is duidelijk terug officieel 'aan' tussen die twee.

Selena in Jamaica today! (apparently she is attending Justin’s dad wedding) Een foto die is geplaatst door null (@gomezupdates) op 20 feb 2018 om 01:07 CET