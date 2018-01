Uniek: Eline De Munck zingt samen met de cast van 'The Greatest Showman' Samen met een pak influencers zong ze het nummer 'This Is Me' opnieuw in. Redactie

09u35 1

We kennen Eline De Munck niet alleen als de ex-JIM-presentatrice maar ook als de brillendame. Daarnaast is ze ook zeer succesvol op het internet. Ze heeft een pak volgers. En - onder andere - dat leverde haar een ticket op voor deze zeer bijzondere workshop.



Samen met een pak andere influencers mocht ze de cast ontmoeten van 'The Greatest Showman' en mocht ze samen met de andere talenten van overal ter wereld de titeltrack terug inzingen in het bijzijn van Hugh Jackman en de andere castleden.

RV Eline in de outfit van de film