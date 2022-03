Uniek dubbelgesprek tussen Eddy Planckaert en schoonzoon Christopher: “Het heeft ferm gebotst tussen ons”

Nee, het is niet in Frankrijk, in de schaduw van hun château dat we afspraak hebben met Eddy en Christopher, maar in de vierkantshoeve in Bure. Nochtans zijn ze, en al zeker Eddy, niet zo vaak meer in de Ardennen. De renovatie van het kasteel vraagt al hun aandacht. “Zo druk man, ik heb zelfs niet naar de Omloop Het Nieuwsblad kunnen kijken”, foetert Eddy in Dag Allemaal. Tijdsgebrek is ook de verklaring waarom hij geen tafelgast meer is voor de VRT bij grote wielerwedstrijden. “Laat de jonge generatie het nu maar doen”, knipoogt Eddy, terwijl ondertussen ook Christopher arriveert. “Tot de zomervakantie zit ik met Francesco tijdens de week in Frankrijk om te werken”, zeg hij. “Tijdens het weekend komen we naar België om bij onze vrouwen en kinderen te zijn. Ja, het is hectisch, maar we moeten nu vaart zetten achter de werken.”