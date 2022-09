‘Undercover’-regisseur Cecilia Verheyden maakt nieuwe dramafilm ‘Skiff’

TV Margriet Hermans geeft bijzondere tip in ‘De allerslim­ste mens ter wereld’: “Daar ruik ik graag aan bij mijn man”

Dat Margriet Hermans (68) geen blad voor de mond neemt, is al langer geweten. Maar wanneer ze zetelt als jurylid in ‘De allerslimste mens ter wereld’ klapt ze ook uit de biecht over haar liefdesleven. “Ik steek mijn neus geregeld in de schaamstreek van mijn man. Echt heerlijk. Moet je ook eens proberen, Erik", bekent ze.

