‘Undercover’-actrice Anna Drijver had dwangneuroses: “Ik dacht dat iedereen van wie ik hield dood zou gaan”

TV‘Undercover’-actrice Anna Drijver (39) had tijdens een slechte periode in haar leven last van heftige dwangneuroses. Dat bekende ze op de Nederlandse tv in het programma ‘Sterren op het Doek’. Emotioneel vertelde ze dat ze alleen nog maar bezig was met de dag doorkomen. “Ik had helemaal geen energie meer.”

Anna Drijver is al een behoorlijke tijd succesvol actrice, maar er is ook een tijd geweest dat ze niet goed in haar vel zat. “Ik ben in therapie gegaan, omdat ik gewoon supersomber was”, vertelde ze. Ze weet niet wat precies de oorzaak was, maar de actrice had in die tijd enorm veel last van dwangneuroses. “Dan moet je dingen doen, denken of neerzetten op een bepaalde manier. Ik had het daar zo druk mee in mijn hoofd.”

Drijvers therapeut vertelde haar dat die dwangneuroses alleen maar erger zouden worden en niet zomaar op een dag weggingen. “Toen dacht ik: ‘oh nee, oh nee, dat wil ik echt niet. Ik moet hiermee stoppen.’ Toen ben ik ermee gestopt en voelde ik me nóg slechter.” Het voelde voor de actrice alsof ze vanaf dat moment helemaal nergens meer grip op had.

Apocalyps

De dwangneuroses waren ook de presentator van het programma niet vreemd: hij gaf halverwege het gesprek aan er soms ook last van te hebben. “Ik weet waarom ik het doe, maar wat dacht jij dat er fout kon gaan als je niet al die dingen deed?”, vroeg hij aan Drijver. “Alles, echt alles”, reageerde ze. “Het is allemaal niet waar, maar je denkt eigenlijk dat er een soort Apocalyps komt. Heel raar, alsof ik dat zou kunnen tegenhouden met mijn tics.” Ze dacht op een gegeven moment zelfs dat iedereen van wie ze hield dood zou gaan.

Alles wat nu positief en extravert is in het hoofd van Drijver, was in die tijd allemaal negatief en destructief. Toch heeft de actrice zich uit die fase weten te worstelen. Als ze eraan terugdenkt weet Drijver haar tranen niet meer te bedwingen. “Ik was heel eenzaam. Ik was alleen maar bezig met de dag doorkomen, ik had helemaal geen energie om na te denken over wat anderen van mij vonden.”

Mede dankzij haar vriend wist Drijver een positieve blik op de toekomst de houden. “Hij had ergens het vertrouwen dat het goed zou komen. Als je niet lekker bent, denk je: wie wil er nou bij mij in de buurt zijn?”, vertelt ze geëmotioneerd. “Hij had iets van, ik ga niet weg. Het allermooiste gebaar van liefde.”

LEES OOK: