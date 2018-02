Uncle Jesse uit Full House trouwt met veel jongere vriendin EVDB

04 februari 2018

10u53

Bron: People 1 Showbizz Acteur John Stamos (54), bekend als Uncle Jesse uit 'Full(er) House', is getrouwd met zijn zwangere vriendin Caitlin McHugh (31). De avond voor hun huwelijk werd er ingebroken op de hotelkamer van McHugh.

Stamos en McHugh - model, actrice en zwanger van hun eerste kindje - zijn op zaterdag in het huwelijksbootje gestapt in een kerk in Studio City, California. Dat meldt een bron aan PEOPLE. De receptie werd in Beverly Hills in het huis van de acteur gehouden.

Het huwelijksweekend van het koppel verliep niet zoals gepland. Het politiedepartement van Beverly Hills heeft bevestigd aan PEOPLE dat er ingebroken werd in McHugh's hotelkamer op vrijdag. De dieven gingen ervandoor met een buit van ongeveer 132,500 euro aan juwelen. Noch McHugh, noch Stamos waren op het moment van de inbraak op de kamer en het incident wordt nog onderzocht.

Na ongeveer twee jaar samen te zijn, vroeg Stamos zijn jongere vriendin op 22 oktober 2017 ten huwelijk in Disneyland, een van McHugh's favoriete plekken ter wereld.

I asked...she said yes! ...And we lived happily ever after💍 Een foto die is geplaatst door null (@johnstamos) op 23 okt 2017 om 06:09 CEST

I kissed the boy and said...yes! That’s what you do when the sweetest, most romantic Prince Charming treats you like a princess and asks you to be his 💍 Een foto die is geplaatst door null (@caitlinskybound) op 23 okt 2017 om 19:35 CEST

Het lijkt erop dat het koppel nu toch zijn Disney-sprookje gekregen heeft. Binnenkort verwachten ze ook hun eerste kindje.