“Uma molt gewild, Manu helemaal ongewild”: onze redacteur speurt mee naar ‘De Mol’

TV RECENSIE. ‘The Dropout’: “Amanda Seyfried ontdekt haar bloedvorm”

Eén druppeltje bloed. Dat was het enige wat Silicon Valley-wonderkind Elizabeth Holmes nodig had om een revolutie in de gezondheidsindustrie te ontketenen en haar droom om de vrouwelijk Steve Jobs te worden te verwezenlijken. Alleen was haar uitvinding om met pijnloze en precieze bloedtesten mensenlevens te redden zuiver boerenbedrog en een misdaad tegen de volksgezondheid. Of ‘The Dropout’ na ‘Dopesick’, de nieuwste medische nachtmerrie is waar u uw tanden in moet zetten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

30 april