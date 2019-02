Uitzonderlijk: deze actrice is nu zowel in ‘Thuis’ als ‘Familie’ te zien HL

21 februari 2019

Acteurs die tegelijkertijd in 'Thuis' als 'Familie' opduiken: dat gebeurt vrij zelden. Maar deze week slaagde één actrice daar toch in: Joke Sluydts (35).

Hoppen van de ene Vlaamse soap naar de andere komt wel vaak voor. Als een rol in de ene reeks is uitgespeeld, gaan acteurs vaak bij de concurrentie aankloppen op zoek naar een nieuwe opdracht. Zo verhuisde Janine Bischops van ‘Thuis’ naar ‘Familie’ en deed Katrien De Becker ongeveer op hetzelfde moment net het omgekeerde. Maar gezichten die in beide series meespelen? Nee, dat blijft een zeldzaamheid in soapland. Logisch, want tv-makers eisen vaak exclusiviteit van hun cast.

Al geldt die regel natuurlijk iets minder voor nevenpersonages. En dus ook voor Joke Sluydts. De actrice, bekend van ‘Allemaal Familie’, ‘Cordon’ en ‘Professor T.’, dook zowat een jaar geleden al eens in ‘Thuis’ op als Nuria, de mama van Magaly. Haar baby werd vlak na de geboorte door Mayra (Muriel Bats) verwisseld met Zoë. De voorbije weken kwam Nuria opnieuw een paar keer in beeld wanneer ze Waldek (Bart Van Avermaet) bezocht. Maar deze avond was Joke ook te zien in ‘Familie’. Emma (Bab Buelens) en Guido (Vincent Banic) kiezen in die VTM-serie voor relatietherapie en Joke speelde de psychologe van dienst. Die rol was trouwens niet haar debuut in de VTM-serie, want drie jaar geleden dook ze al eens op als de psychologe van Veronique (Sandrine André).

Dat iemand tegelijkertijd in ‘Thuis’ als ‘Familie’ acteert, blijft een zeldzaamheid. Toch is Joke niet de enige die dat dit seizoen voor elkaar kreeg. Ook Bob De Moor slaagde daar enkele maanden geleden in. De acteur speelde toen de vader van Mayra in ‘Thuis’ en in dezelfde week ook de papa van Zjef in ‘Familie’.