Uitwaaien in België: Leontine Borsato laat voor het eerst van zich horen na beschuldigingen tegen Marco

Royalty Na prins Charles heeft nu ook zijn vrouw Camilla corona

Camilla (74), de hertogin van Cornwall, is besmet met het coronavirus. Ze houdt zich aan de coronamaatregelen en zit in quarantaine, zo meldt een woordvoerder van Clarence House aan Britse media. Over haar gezondheidstoestand is verder niets bekend. Donderdag testte haar man prins Charles (73) al positief op het coronavirus.

14:15