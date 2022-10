Uitvoerend producent Amerikaanse hitserie Scrubs opgepakt om verkrachting

Harvey Weinstein mag in hoger beroep in misbruik­zaak

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein mag in hoger beroep gaan tegen zijn veroordeling in een misbruikzaak in 2020. Dat heeft een rechter in New York woensdag bepaald, nadat een lagere rechtbank het verzoek om een beroep in juni had afgewezen.

