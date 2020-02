Uitspraken Alex Callier over Songfestival zetten kwaad bloed in Europa: “Wie denkt hij wel dat hij is?” TDS

19 februari 2020

15u20 0 Showbizz Alex Callier (47) heeft zich de woede van heel wat Songfestivalfans op de hals gehaald. De Hooverphonic-man was te gast op Studio Brussel en reageerde er op de kritiek op het nummer 'Release Me’. Hij liet zich daarbij ontvallen dat er “in het circus van de slechte smaak ook af en toe plaats is voor een parel”. Alex wordt nu in heel Europa afgerekend voor zijn uitspraken.

Voor wie er nog aan twijfelt: Vlaanderen is voorlopig nog niet echt onder de indruk van ons kersverse Songfestivalnummer. ‘Release Me’ van Hooverphonic wordt op sociale media omschreven als ‘saai’, ‘eentonig’, ‘niet catchy’ en ‘niet memorabel’. De meeste luisteraars vinden het wel degelijk een mooi nummer, maar vrezen dat het niet opvallend genoeg is om de wedstrijd te winnen.

Tijden de show van Eva De Roo op Studio Brussel, waar de muzikant te gast was, kwam die kritiek aan bod. Alex gaf aan dat hij met de regelmaat van een klok de vraag krijgt waarom hij in godsnaam naar het Songfestival trekt, gezien zijn muzikale palmares maar moeilijk te rijmen valt met dat van de wedstrijd. “In het circus van de ‘bad taste’ is er ook af en toe plaats voor een parel. Dat is onze missie”, zei Alex. “Heel veel mensen die kritiek geven op sociale media kijken volgens mij al lang niet meer naar de show. De laatste jaren is er een kentering gekomen met liedjes als die van Salvador Sobral en Blanche. Waar zat de lift bij haar liedje? Ik snap niet goed dat velen denken dat je nog altijd die grote powerballad nodig hebt.”

Onder vuur

Dat Alex de liedjeswedstrijd en ‘het circus van de slechte smaak’ in één adem noemt, schiet bij de Songfestivalfans in het verkeerde keelgat. De reacties liegen er niet om: van “Wie denkt hij wel dat hij is?”, over “Wat een arrogant statement om te maken. Ik hoop dat ze stranden in de halve finale” tot “Van arrogantie gesproken”. Of ook: “Niet bepaald de manier om het publiek aan je zijde te krijgen”, “Natuurlijk mogen ze hun eigen mening hebben, maar ik denk niet dat ze veel fans voor zich zullen winnen op die manier” en “Er zijn niet alleen betere nummers, hun kritiek is ook erg gemeen. Het is cool dat je zelfverzekerd bent, maar dat wil nog niet zeggen dat je andere kandidaten moet kwetsen.”

Verkeerd begrepen?

Toch blijkt het eerder om een storm in een glas water te gaan. Met zijn uitspraken wilde Callier immers niet zijn persoonlijk mening uitdrukken, maar haalde hij enkel aan wat veel tegenstanders van het Songfestival denken. De muzikant beseft dat er nog steeds door een grote groep wordt neergekeken op de show, maar is zelf al jaar en dag een grote aanhanger van de wedstrijd. Dat laat de VRT ons weten. “Het citaat van Alex is verkeerd begrepen”, klinkt het daar. “Hijzelf noemt het Songfestival geen slechte smaak. Dat is ondertussen rechtgezet.”

