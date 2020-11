Uitspraak in rechtszaak van ‘De Baron' tegen Bassie en Adriaan valt op 25 november

Oostende Matthias Schoe­naerts maakt opvallend kunstwerk over Leopold II in Oostende

18 november Er is een nieuw street art werk opgedoken in Oostende van niemand minder dan Matthias Schoenaerts. Het is al zijn tweede werk in de badstad. Het nieuwe kunstwerk in kader van The Crystal Ship is niet alleen opvallend door de artiest of de grootte van het werk, maar ook door de verwijzing naar het standbeeld van Leopold II.