Uitslaande brand legt woning Jan Jaap van der Wal in de as Tom Tates

04 juni 2018

Bron: AD 0 Showbizz Bij een uitslaande brand in de Noord-Hollandse plaats Katwoude is een groot deel van het huis van cabaretier Jan Jaap van der Wal (38) in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer, zo melden lokale media, konden Van der Wal, zijn echtgenote en hun zoontje zich in veiligheid brengen.

Volgens het Noordhollands Dagblad begon de brand rond 1u15 vannacht aan de achterzijde van het pand aan de Hoogedijk, vlakbij Terneuzen. Meerdere brandweerposten uit de directe omgeving bestreden de vuurzee. Rond 3 uur werd het sein brandmeester gegeven. Daarna mocht Van der Wal met brandweermannen even terug naar zijn woning, vermoedelijk om nog wat spullen te pakken. Aan de woning is veel waterschade ontstaan. Het is onduidelijk of de woning nog bewoonbaar zal zijn.

Jan Jaap van der Wal is sinds september 2010 getrouwd met actrice Eva Duijvestein (41). In april 2017 werd hun zoon geboren. De cabaretier is voor zijn werk regelmatig in ons land. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand is ontstaan. Van der Wal was niet voor commentaar bereikbaar.

