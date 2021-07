Uitgespuwd door het volk: zus van de Spaanse koning leeft in ballingschap na fraudeschandaal

Royalty “Prins Andrew bracht tijd bij Epstein door na scheiding Fergie”

8:38 De Britse prins Andrew (61) zou na zijn scheiding van Sarah ‘Fergie’ Ferguson (61) onderdak gezocht hebben bij Jeffrey Epstein. De steenrijke zakenman werd gearresteerd op verdenking van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes en overleed in augustus 2019 door zelfmoord in zijn cel. Al denken sommige mensen dat die zelfmoord niet geheel vrijwillig ging en dat er dus sprake zou zijn van moord omdat Epstein teveel wist van ‘hooggeplaatste types’. Dat meldt The Miami Herald, naar aanleiding van het boek ‘Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story’, dat geschreven is door onderzoeksjournalist Julie Brown.