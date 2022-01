“Uiterst vreemd. En toch was ik meteen verkocht”: hoe de Koreaanse freakshow ‘The Masked Singer’ een internationaal succes werd

TVVrijdag start op VTM het langverwachte tweede seizoen van ‘The Masked Singer’. De finale van de eerste reeks in 2020 was met 2,1 miljoen kijkers het best bekeken programma ooit op de commerciële zender. Ook wereldwijd is het van oorsprong Zuid-Koreaanse format een gigantisch succes. Het toeval én een Thais restaurant in LA speelden daar een grote rol in.