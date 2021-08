Uit eten met Julia Roberts of zonnen tussen de supermodellen: hier spot je celebs tijdens je vakantie in Noord-Italië

Celebrities Selena Gomez over haar Dis­ney-periode: “Ik heb mijn leven weggegeven op jonge leeftijd”

17:48 Sinds het populaire Disney Channel-programma ‘Wizards of Waverly Place’ eindigde in 2012 was Selena Gomez (29) niet meer te zien in tv-producties. Maar met de nieuwe Hulu-reeks ‘Only Murders in the Building’, komt daar nu definitief een einde aan. Een ver-van-haar-bed-show in vergelijking met Disney Channel, al was dat precies wat ze nodig had.