Uit de hand gelopen weddenschap: Kevin Janssens moet Niels Destadsbader trakteren op ... 300 pintjes BDB

16 januari 2020

09u45

Bron: MNM 2 Showbizz Bij een goede awardshow hoort een goeie afterparty. Na de uitreiking van de ‘Gouden Schoen’ woensdagavond zakte presentator Niels Destadsbader (31) stevig door op het feestje achteraf. Hij deed dat onder andere met acteur Kevin Janssens (40). En die beloofde de presentator een stevige traktatie.

Niels vertelde over de afterparty in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op radiozender MNM. “Ik moet nog een beetje bekomen”, bekende hij. “Toen het feestje bijna voorbij was stond ik met Kevin Janssens aan de kant van de zaal. Toen ik vertelde dat je me ging bellen tijdens de ochtendshow zei hij: ‘Als je me vernoemt in het programma geef ik je 300 pinten.’ Dus voilà, bij deze is dat gebeurd. Kevin vertelde me ook dat hij niet ging kunnen luisteren, dus je zal hem even de link moeten doorsturen”, lachte Niels.

Verder gaf het VTM-gezicht toe dat ook ‘Slimste Mens’-presentator Erik Van Looy lang is blijven feesten. “Kevin en Erik zijn eigenlijk de moderne versie van Gaston & Leo, die zijn onafscheidelijk. Maar het was echt een fijne avond. Al ben ik wel bijna gevallen over het kleed van Miss België Celine Van Ouytsel. Gelukkig wou ze wel nog graag met me op de foto.”