‘Uh-dell’ of ‘Uh-dale’? Zo spreek je de naam van Adele correct uit

TV Stripact van Niels Destadsba­der en Dieter Coppens is vanavond op televisie te zien

Het is D-day voor Dieter Coppens, Niels Destadsbader en hun compagnons in ‘Kom op tegen kanker, alles in strijd’. Vanavond is te zien hoe de acht heren voor een bomvol Kursaal van Oostende full monty gaan tijdens een striptease voor het goede doel.

6:36