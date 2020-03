U2-zanger Bono schrijft lied voor Italië: ‘Let Your Love Be Known’ Michelle Desmet

18 maart 2020

14u09

Bron: The Guardian 2 Showbizz De Ierse rockgroep U2 bracht al sinds 2017 geen nieuwe muziek meer op de markt. Daar brengt zanger Bono nu verandering in. Hij draagt een lied op aan de slachtoffers van het nieuwe coronavirus in Italië: ‘Let Your Love Be Known’.

Bono, zanger van de Ierse band U2, verrast op Instagram met nieuwe muziek. Hij postte er een video waarin hij ‘Let Your Love Be Known’ voorstelt, opgedragen aan de slachtoffers van COVID-19 in Italië. Inspiratie voor het lied haalde hij uit beelden van Italianen die momenteel thuis in quarantaine zitten maar zingen vanop hun balkon. Met het lied wil hij iedereen in de coronasituatie een hart onder de riem steken.

Bono, die momenteel in Dublin verblijft, vertelde dat hij de tekst voor het lied in minder dan een uur schreef en het nadien live speelde onder begeleiding van piano. In ‘Let Your Love Be Known’ kaart hij isolatie aan in verschillende landen en de angst voor het nieuwe coronavirus in Dublin.

“Voor de Italianen die me inspireerden, voor de Ieren ... Voor iedereen die St. Patrick’s Day niet uitbundig kan vieren maar wel blijft zingen. Voor dokters, verpleegkundigen, zorgkundigen die in de frontlinie staan, voor jullie zingen we ook.”

Italianen zingen op balkon

Hij liet zich inspireren door beelden van Italianen die vanop hun balkon zingen om de pijn draaglijker te maken: “Je kunt niemand aanraken, maar we kunnen samen zingen, zing en je zal nooit alleen zijn”.

Het lied werd gelanceerd op St. Patrick’s Day (17 maart), de nationale feestdag van onder andere Ierland.

