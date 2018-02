Twitter-foto bewijst het: Amanda Bynes heeft ruige periode achter zich gelaten Zo ziet de actrice er niet meer uit EDA

11 februari 2018

10u07 0 Showbizz Tot voor kort was ze een vaste waarde in de gossip kolommen, maar na een online afwezigheid van ruim tien maanden lijkt Amanda Bynes (31) haar leven terug op de rails te hebben. In plaats van een foto te delen waarbij ze drugs gebruikt of in de boeien wordt geslagen, deelde de Amerikaanse nu een kiekje van een net avondje uit met vriendinnen.

Een tijdje geleden verschenen er al berichten via haar advocaat dat de actrice haar leven weer op orde heeft. Afgelopen weekend postte Bynes haar eerste Twitter-foto in 10 maanden en daarop is te zien hoe ze een ontspannen avond beleeft met vriendinnen.

Dinner with friends at Girasol💋 pic.twitter.com/1XM413gNQ1 amanda bynes(@ amandabynes) link

Haar fans reageerden unaniem: de actrice ziet er goed en gezond uit na haar lange strijd met drugs en een verstoord zelfbeeld.

Dronken rijden, hit-and-run, vlammende broekspijpen en drugsbezit

Amanda Bynes heeft een turbulente periode achter de rug. In 2013 raakte de lieftallige Nickelodeon-actrice de pedalen kwijt. Op social media ging ze compleet los en ook in het dagelijks leven raakte ze in de problemen.

Op 6 september 2012 werd haar rijbewijs ingetrokken wegens vermeende hit-and-run-incidenten met de politie. Enkele dagen later werd ze betrapt op het rijden met een geschorst rijbewijs en werd haar auto in beslag genomen. Het jaar erop werd ze veroordeeld tot drie jaar proeftijd.

Op 23 mei 2013 werd Bynes gearresteerd in haar huis in Manhattan wegens illegaal bezit van marihuana, poging tot het sjoemelen met bewijsstukken en roekeloos gedrag. De politie had waargenomen dat Bynes een waterpijp uit de 36e verdieping van haar appartement weggooide. Bynes beweerde dat de waterpijp een vaas was. Ze stak ook nog haar eigen broekspijpen in brand en overgoot haar hond met benzine.

Later liet Bynes zich opnemen in het Ronald Reagan UCLA Medical Center voor verdere behandeling en verdween ze een hele poos onder de radar. Nu zou ze zijn afgekickt en houdt ze zichzelf gezond door intensief te wandelen en te spinnen. Ze volgde ook in alle rust een mode-opleiding en hoopt nu haar carrière als actrice beetje bij beetje weer nieuw leven in te blazen.

Amanda heeft over de jaren een behoorlijk loyale schare fans opgebouwd dankzij diverse rollen in verschillende projecten, waaronder 'Hairspray', 'She's the Man' en 'What a Girl Wants'.