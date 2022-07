Twintigjarige Amandine uit ‘Love Island’ verrast medekandidaten: “Ik ben nog maagd”

“Wat is het ergste dat jou al is overkomen tijdens de seks?” Met die vraag wordt Amandine voor het blok gesteld. Wanneer de blondine zegt dat ze nog nooit een vriend had, gaan de andere islanders er nog vanuit dat ze al wel seks had. Niet dus. Verrassend, oordelen haar medekandidaten. “Ik vind het op zich wel verrassend dat iemand van mijn leeftijd nog geen seksueel contact heeft gehad”, zegt de 23-jarige Fé. “Ik vind het best normaal dat je dat op deze leeftijd natuurlijk doet.” Amandines koppelpartner Lennert weet dan weer niet goed hoe hij daarmee om moet gaan. “Het is geen afknapper, maar het zet me wel aan het denken”, klinkt het. “Hoe moet ik alles gaan opbouwen? Want ik denk toch niet dat het nog gemakkelijk is om die eerste stap dan nog te nemen.”