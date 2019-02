Twintig jaar Eminem en al minstens evenveel vijanden: deze celebrities kregen een veeg uit de pan DBJ

24 februari 2019

12u30 0 Showbizz Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat ‘The Slim Shady LP’ uitkwam. Na zijn single ‘My Name Is’ werd Eminem er prompt een van de grootste artiesten ter wereld mee. Eminem werd meteen geroemd omwille van zijn kwaliteiten als schrijver en rapper, maar hij deed ook heel wat stof opwaaien door fel uit te halen naar zijn collega-bekendheden.

Met ‘The Slim Shady LP’ transformeerde de doodgewone Marshal Mathers van arme mc uit het Detroitse undergroundcircuit naar wereldwijde superster. Als zijn alter ego ‘Slim Shady’ verkocht hij 18 miljoen exemplaren van het album, won een Grammy en zijn single ‘My Name Is’ stond in tientallen landen in de top van de hitlijsten. De hele wereld sprak plots over de blanke rapper, al was het maar omdat hij in zijn nummers elke bekendheid beledigde die niet strookte met zijn werkelijkheid.

Christina Aguilera

“Die kleine b*tch zette me voor schut op MTV”, rapt Eminem in ‘The Real Slim Shady’ over Christina Aguilera die toen net een hit had met ‘What a Girl Wants’. “Ik vraag me trouwens af wie ze heeft moeten bevredigen om zo ver te geraken: Fred Durst (zanger Limp Bizkit, red.) of Carson Daly (toenmalig MTV-presentator, red.)”. Eminem was kwaad op Aguilera omdat ze op MTV had verteld dat hij in het geheim getrouwd was. “De vrouw van wie hij op zijn album rapt dat ze haar zou vermoorden, haha”, lachte Aguilera. Niet grappig, vond Eminem. En dus werd ze voor eeuwig voor schut gezet in een van Eminems grootste hits. “Wat hij zegt is walgelijk en compleet onwaar”, reageerde Aguilera later op de uitspraak over Durst en Daly.

Michael Jackson

“Het was behoorlijk pijnlijk om zoiets te horen”, reageerde een aangeslagen Michael Jackson op ‘Just Lose It’, de hit van Eminem uit 2004. Dat de King of Pop zich aangevallen voelde was te begrijpen, want Eminem wijdde zijn hele videoclip aan het beledigen van Jackson. Eminem had het onder meer over het feit dat Jackson kinderen misbruikt - “Ik doe niets naast kleine jongetjes aanraken” - en in de clip is ook te zien hoe de rapper, verkleed als Jackson, zijn neus verliest. Jackson was zo aangedaan toen hij het nummer voor de eerste keer hoorde dat hij in een vlaag van woede zelfs een radioshow belde om zijn beklag te doen.

Kim Kardashian

“Damn, ik denk dat Kim Kardashian een man is”, rapt Eminem onder andere in ‘We Made You’. Verder heeft hij het ook over haar Gluteus Maximus, oftewel haar indrukwekkend achterwerk. In de clip is de poep van Kardashian zo gigantisch dat de rapper er letterlijk door wordt weggeduwd en achterover valt. Het hele nummer is trouwens een grote opsomming van beledigingen aan het adres van onder meer Jessica Simpson, Sarah Palin en Ellen Degeneres. “Ik herinner me dat ik een e-mail kreeg van een vriendin”, reageerde Kardashian op de clip. “”Je hebt het gemaakt meisje’, schreef die. Eminem rapt over jou! Dat vond ik ook!”

Moby

“En Moby? Jij kan in elkaar worden geslagen door Obi (Trice, een rapper, red.). Jij 36-jaar oude kale homo, pijp mij. Je kent me niet, je bent te oud. Het is gedaan met jou, niemand luistert naar techno.” Eminem was woest op de New Yorkse producer omdat hij hem een homo- en vrouwenhater had genoemd. In de videoclip van ‘Without Me’ krijgt Moby er flink van langs en wordt hij effectief in elkaar geslagen door Obi. Door Eminem verkleed als Moby, welteverstaan. “Ik heb nog nooit zoveel gratis publiciteit gekregen”, reageerde Moby laconiek.

Britney Spears

Eminem brak door op het moment dat boybands als paddestoelen uit de grond schoten. Eind jaren 90 waren het dan ook vooral boybands... en Britney Spears wat de klok sloeg. “Die gasten kunnen niet zingen en Britney is vreselijk”, rapt Eminem in ‘Marshall Mathers’ uit 2000. “Wat is deze b*tch, is zij achterlijk of zo? Geef me mijn geld terug.” Het zou niet de enige keer zijn dat Eminem met scherp schiet op zijn blonde landgenote. “Ze heeft schouders als een man”, rapt hij in ‘Ass Like that’ uit 2004. Ook haar drugsverleden zal hij nog geregeld aanhalen. Britney zelf laat het niet aan haar hart komen. “Ik vind hem nog steeds een genie”, reageerde ze op de beledigingen.