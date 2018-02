Twilight-ster Talyor Lautner is kapot van verdriet EDA

25 februari 2018

14u29 0 Showbizz Taylor Lautner is in rouw. De 26-jarige acteur heeft afscheid moeten nemen van zijn geliefde maltezer Roxy die 13 jaar geleden mee aan de wieg van zijn acteercarrière stond. Op Instagram maakte de Amerikaan het droevige nieuws bekend.

De Twilight-acteur, die recent met de opnames van het vierde seizoen van de Britse sitcom 'Cuckoo' van start ging, deelde een foto met zijn geliefde Maltezer op Instagram.

Op het plaatje is te zien hoe Lautner het hondje overstelpt met kusjes en knuffels.

"Roxy, mijn familie verraste me met jou op de set van 'Sharkboy and Lavagirl' in 2004 . Je hebt zo veel vreugde in mijn leven gebracht de voorbije 13 jaar en een half. Ik zal je iedere dag missen maar die herinneringen neem ik overal mee waar ik ga. Ik hou van jou."

Roxy, my family surprised me with you on the set of sharkboy and lavagirl in 2004. You have brought so much joy into my life for the past 13 1/2 years. I’ll miss you every day but I’ll take those memories with me everywhere I go. I love you. Een foto die is geplaatst door null (@taylorlautner) op 23 feb 2018 om 17:57 CET