Twijfels over gevoelens en een echte gentleman in ‘Cupido Ofzo’: “Die rolstoel? Dat was maar een detail”

TVDe liefde viert weer hoogtij in het VTM-programma ‘Cupido Ofzo’. Soetkin en Bert gingen samen op date en dat klikte duidelijk. Alleen kan Bert zijn gevoelens moeilijk uiten: “Ik hoop dat ik wel een relatie zal kunnen hebben, maar ik vrees er een beetje voor”, klonk het eerlijk. We maakten ook kennis met Gregory, die in een zwaar ongeval zijn zicht en een deel van zijn geheugen verloor.

Tussen Soetkin en Bert klikt het duidelijk. Soetkin brengt dan ook meteen haar gevoelens voor Bert over. Maar die heeft het daar zelf moeilijker mee. Hoe hij zijn toekomst ziet, wil Soetkin weten. “Ik weet het niet goed”, antwoordt Bert eerlijk. “Je kunt je toekomst toch niet bepalen, je moet die pakken zoals ‘m komt. Je hebt er een béétje de hand in, maar toch niet veel.” Overtuigd ‘ja' zeggen tegen Soetkin, lukt hem dus nog niet. “Hoe kun je in godsnaam voelen alsof je een koppel bent?” vraagt hij zich af. Al houdt Soetkin er de moed in: “Misschien beseft hij nog niet zo goed dat we een relatie hebben.” En dus neemt Bert een afwachtende houding aan: “Ik hoop dat ik wel een relatie zal kunnen hebben, maar ik vrees er een beetje voor omdat ik mijn gevoelens niet kan verwoorden. Ik heb geen idee hoe ik eraan moet beginnen om dat beter te kunnen.”

Gregory had op weg naar huis een zwaar ongeval. Hij verloor toen zijn zicht en een deel van zijn geheugen. “Ik kwam terug van mijn studentenjob. Bij het naar huis rijden ben ik tegen een boom geleden. Zelf herinner ik me daar niets meer van.” Maar sinds zijn ongeval is hij wel opener geworden tegen mensen die hij niet kent. “Ik zal mensen makkelijker aanspreken als ze iets zoeken of een probleem hebben”, klinkt het bijvoorbeeld.

Gregory duwt als een echte gentleman Sarah rond in haar rolstoel. De gezellige date bevalt hen allebei duidelijk. “Ja, hij is wel heel aangenaam”, vindt Sarah. “Ik vind het ook leuk dat hij spontaan begint te duwen.” En dat is met plezier gedaan: “Ik heb zelf ook in een rolstoel gezeten, dus dat is voor mij niet echt iets wereldschokkends”, haalt Gregory de schouders op.

Het klikt duidelijk. “Hij is een rustig persoon, ik word er niet zenuwachtig van. Ik denk ook niet dat je ‘m makkelijk boos krijgt. Misschien moet ik hem eens in de vijver duwen, dan gaan we het direct weten”, lacht Sarah. En ook Gregory is tevreden. “Ik had niet het gevoel dat ik met iemand onderweg was in een rolstoel. Dat ik er met haar dan was, babbelen en naar dingen kijken, dat woog voor mij harder door dan dat ik haar moest duwen. Dat was uiteindelijk maar een detail.”

