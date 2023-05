Twijfel in rechtszaak Marco Borsato: Openbaar Ministerie vraagt vermeende slachtoffer om meer bewijs

De rechtszaak in kwestie is nu al een hele tijd aan de gang. In december 2021 kwam de getuigenis van het vermeende slachtoffer voor het eerst aan het licht. Anderhalf jaar later is er nog steeds geen duidelijkheid, want het Nederlandse OM is nog steeds niet zeker of ze Marco Borsato willen vervolgen of niet. Al zou er door het extra ‘bewijsmateriaal’ weleens eindelijk schot in de zaak kunnen komen.