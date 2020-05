Twerkende Leah Thys ‘leent’ gezicht aan phishingcampagne CD

04 mei 2020

06u00 0 Showbizz ‘Thuis’-actrice Leah Thys die haar meest sexy moves bovenhaalt en presentator Thomas Vanderveken die een voortuintje vernielt met zijn brommer. Het lijkt haast onwaarschijnlijk, maar toch circuleren er beelden van op tv en het internet. En die zijn fake. De twee ‘leenden’ hun gezicht aan de nieuwste phisingcampagne van Febelfin en 2dehands om internetfraude tegen te gaan.

En dat ‘lenen’ mag je best wel letterlijk nemen, want Leah en Thomas hebben geen moment zelf op de shootingset gestaan. Febelfin deed daarvoor een beroep op deepfake-technologie waarbij menselijke beelden samengesteld worden op basis van artificiële intelligentie. Ze plakten de hoofden van Leah en Thomas op het lichaam van een nobele onbekende. Het resultaat is dan ook compleet fake, net zoals de vraag van een bank om je codes te delen via een link.

“Het filmpje is zo goed gemaakt dat de mogelijkheid van twijfel nog bestaat”, vertelt Leah Thys. “En dat is net wat waar deze campagne mensen voor wilt waarschuwen: je kunt online onware dingen heel echt laten lijken. Dus als je een klein vermoeden hebt dat iets niet echt is, ga er dan vooral niet op in. Ik ben echt gedegouteerd dat criminelen ook in deze moeilijke tijden nog altijd nieuwe manieren vinden om mensen van hun centjes te beroven. Iets nemen dat van jou is, dat doe je niet.”

Fantastische technologie

Ook Thomas Vanderveken sluit zich daar volledig bij aan. “Tja, ik weet natuurlijk dat ik het niet ben in de video van Febelfin, maar ik kan me heel hard voorstellen dat mensen zich laten vangen. Het is een dubbel gevoel: in tijden van corona worden we eraan herinnerd hoe fantastisch technologie is. Door onze apps kunnen we alle bankverrichtingen doen en online kopen. Dat is een grote luxe. Tegelijk moet je altijd heel alert blijven en het onderscheid blijven maken tussen wat aannemelijk is en wat niet. Eén ding weet ik zeker: mijn bank zal me nooit mijn codes vragen via de telefoon, per mail, sms of hoe dan ook.”

2dehands is partner van deze phisingcampagne en sensibiliseert mee door op haar website tips te verzamelen om online oplichting te vermijden. Zo roepen ze op om steeds voorzichtig en waakzaam te zijn. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat vaak ook zo. Ook maak je best alleen gebruik van vertrouwde betaalmethoden zoals bankoverschrijving of PayPal.