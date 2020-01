Exclusief voor abonnees Tweelingzus Mieke blijft Tanja Dexters steunen ondanks zoveelste incident: “Tanja is altijd welkom bij mij. Maar ze heeft net een appartement gevonden” Redactie

21 januari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Een privéfeestje na afloop van de Miss België-verkiezing is voor Tanja Dexters (42) uitgemond in een zoveelste incident. Nochtans doet de ex-Miss haar uiterste best om haar brokkenparcours weer in te ruilen voor het juiste pad. Iets waar ze volgens tweelingzus Mieke al aardig in slaagt. “Met ons Tanja is alles oké”, durft zij zelfs te stellen in Story.

Turbulente tijden: die uitdrukking wordt wel vaker gebruikt om te suggereren dat iemands leven niet bepaald rustig kabbelt, maar is zelden zo terecht als in het geval van Tanja Dexters. Alleen al afgelopen zomer was er bijvoorbeeld het auto-ongeval waarbij de 40-jarige Michaël Peeters, met wie Tanja op dat moment officieel een koppel vormde, een zware kop-staartaanrijding veroorzaakte op de E313. Er was sprake van vluchtmisdrijf, en niet lang nadien volgden onder andere ook nog een huiszoeking naar drugs in Michaëls zaak (hij baat een garage uit in luxeauto’s) en een nachtelijke crash van Tanja met de Jaguar van haar vriend.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis