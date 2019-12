Tweeling uit ‘My Big Fat Gypsy Wedding’ stierf in zelfmoordpact na kankerdiagnose: “Ze wilden niet leven zonder elkaar” MVO

31 december 2019

10u07 1 Showbizz Billy en Joe Smith (32), twee broers uit Groot Brittannië, zijn zaterdagvoormiddag dood teruggevonden in Kent. De mannen, die te zien waren in ‘My Big Fat Gypsy Wedding', zijn uit het leven gestapt. Volgens de Britse media gaat het om een zelfmoordpact.

Uit nieuwe informatie die is opgedoken menen de Britse kranten die conclusie te kunnen opmaken. Joe, één van de broers, zou enkele maanden geleden een kankerdiagnose hebben gekregen. Dat verklaart Phoebe Charleen Smith, een nicht van de mannen. “De familie maakte zich wel degelijk zorgen om hen, tijdens die laatste weken voor hun dood”, klinkt het. “De diagnose kwam niet alleen hard binnen bij Joe zelf, maar ook bij Billy. Die kon het nieuws amper verwerken. Joe had de familie twee maanden geleden verteld dat hij volledig in orde was na een chemokuur, maar nu twijfelen we eraan of dat wel waar was.”

Afscheidsbrief

Vlak nadat Joe hem het slechte nieuws had verteld, zou Billy hebben verklaard dat hij “niet kon leven zonder zijn broer”. Phoebe denkt dat haar neven onderling een pact hebben gesloten om uit het leven te stappen, zodat ze zeker niet moesten leven zonder elkaar. “Ik had al een vermoeden. Enkele uren voordat ze gevonden werden, hebben we ze als vermist opgegeven. We konden hen nergens vinden en ze waren niet bereikbaar. Toen we het briefje vonden, bestond er geen twijfel meer over...” Joe en Billy hadden een afscheidsbrief achtergelaten voor hun familie, waarin ze hen ook in één keer de plaats doorgaven waar ze hen zouden vinden. “Joe had het geschreven. Er stond dat hij het zo wilde, en dat we hen zouden vinden op de plaats waar we vroeger speelden als kinderen.” Phoebe’s vader ging vervolgens naar de bewuste plek, waar hij wel degelijk de lichamen aantrof.

Verbijsterd

Ook de vrienden en kennissen van de broers blijven verbijsterd achter. ‘My Big Fat Gypsy Wedding’-ster Paddy Doherty, die in Groot-Brittannië ook deelnam aan ‘Big Brother’, postte een video online waarin hij de broers “engelen” noemde. “Bid alsjeblieft voor deze twee zielen”, vertelde hij daarin. “Twee goed uitziende jongens, god hebbe hun ziel. Wat een verschrikkelijke tragedie. Het kan altijd erger dan bij jezelf. Bid voor de familie van de jongens, voor hun moeder en vader. Help hen om sterk te zijn en hier doorheen te komen. Moge God voor hen zorgen. Het zijn twee engelen.”

Een buurman van Billy zegt dat er geen tekenen waren dat de mannen zelfmoord zouden plegen. “Ik ben gewoon verbijsterd. Hij was zo’n geweldige kerel. We kwamen zo goed overeen. Hij werkte samen met Joe in het tuinbouwbedrijf. Joe was de drijvende kracht. Er waren geen tekenen dat iets zoals dit zou gebeuren. Ook al leek hij de laatste maand iets meer terughoudend. Ik weet het simpelweg aan het winterweer.”

Heb je vragen over zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.