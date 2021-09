Tweede seizoen ‘Ze Zeggen Dat' gaat midden oktober van start

TV “Dit was meer een champagne shower dan een babyshower”: de opvallend­ste momenten uit ‘Anouk Matton Privé’

28 september Zes weken lang krijgt de VTM 2-kijker een blik in het leven van dj, onderneemster en moeder in spe Anouk Matton (29). In de eerste aflevering van ‘Anouk Matton Privé’ zagen we onder andere hoe de wederhelft van Dimitri Vegas (39) zich amuseerde op haar babyshower. “Er is hier zoveel champagne gedronken.”