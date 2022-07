Tweede seizoen 'Vakantiehuis For Life' voor Julie Van den Steen: "Ik zou mezelf nooit inschrijven voor zo'n programma”

ShowbizzHoewel we het afgelopen tv-seizoen al verschillende keren met verbouwingsprogramma’s om de oren werden geslagen, pakt VTM ook deze zomer uit met -door leken te renoveren- huizen. Vakantiehuizen dit keer. Maar ‘Vakantiehuis For Life’ is veel meer dan enkel een verbouwingsprogramma, zegt presentatrice Julie Van den Steen. “Het is een beetje een scoutskamp, en ik ben de scoutsleidster.” Wie er deze zomer gaat lopen met een gratis vakantiehuis voor het leven, zien we vanaf maandag op VTM.