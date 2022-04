Tweede seizoen ‘Bridgerton’ nu al derde best bekeken Netflix-reeks ooit

Celebrities Johnny Depp en Amber Heard tekenen present op eerste dag van megaproces: “Hij verdient het om weer te kunnen acteren”

De rechtszaak die Johnny Depp (58) aangespannen heeft tegen z’n ex Amber Heard (35) is maandag van start gegaan. Beide acteurs tekenden present in de rechtbank van Fairfax, een stad in de Amerikaanse staat Virginia. Depp eist 50 miljoen dollar (zo’n 46 miljoen euro) van z’n voormalige geliefde wegens smaad, Heard vraagt het dubbele van dat bedrag.

