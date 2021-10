Tweede kindje voor Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’: “Welkom op de wereld”

Showbizz Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ verwachten tweede kindje: “We hebben zelfs al een naam”

14 juli Heugelijk nieuws voor Evelien Baten en Nicolas Vanderhallen. Het koppel dat in 2017 in het huwelijksbootje stapte in ‘Blind Getrouwd’, verwacht hun tweede kindje. Evelien postte een foto met haar bolle buik op Instagram. In 2018 kregen ze al een zoontje Xander. “Ze zeggen altijd dat de stap van een naar twee kindjes groter is dan de stap van nul naar één kindje, omdat het blijkbaar veel intenser wordt. We zijn dus super benieuwd hoe het zal zijn”, vertelt Nicolas.