Tweede ‘Blind Getrouwd’-baby geboren: welkom Vica!

08 maart 2018

13u01

Maandag zorgden Stijn en Nuria voor de eerste baby in de geschiedenis van 'Blind Getrouwd', maar daar is al nummer 2! Ook Daisy Van Lierde (29), de vrouw van Geert uit het eerste seizoen, is ondertussen mama geworden. Na een bevalling van 19 uur! Haar dochter heet Vica.

Met Geert was Daisy wel even gehuwd, maar hij is niet de papa van Vica. Dat is wel Philippe Rodiers, de cameraman op wie Daisy tijdens de opnamen verliefd werd. Nadat ze goed en wel gescheiden was van haar tv-echtgenoot, liet ze er duidelijk geen gras over groeien. In mei vorig jaar gaf ze in alle stilte haar jawoord aan Philippe. En meteen daarna was ze ook in verwachting van hem.

“De zwangerschap verliep feilloos”, zegt Daisy. ‘Ik voelde me tijdens die negen maanden echt top. Maar de bevalling was wat anders. Die duurde 19 uur! Ja, dat was best stevig. Uitputtend zelfs. Ik ging rond middernacht de kraamkliniek binnen omdat de weeën te hevig werden. Toch duurde het nog tot de volgende dag in de late namiddag voor onze dochter ter wereld kwam. Een superlange rit, maar we zijn er toch geraakt. De pijn en vermoeidheid waren natuurlijk snel verdwenen, toen Philippe en ik het resultaat zagen. Vica is klein en slank, want ze weegt 2,8 kilogram en meet 49 centimeter. Ze werd enkele dagen te vroeg geboren, maar mijn valiesje stond al een hele tijd klaar en de kinderkamer was ook al weken ingericht. Ze werd dus verwacht. Ondanks de moeilijke bevalling is Vica gezond. Alles gaat goed met haar. Dat is het belangrijkste.”

Mama Daisy stelt het ook goed. “Ik voel me nog wat moe, maar alles is in orde. Hoe het prille moederschap aanvoelt? Goh, vooral nog heel irreëel. Ik heb hier lang naar uitgekeken, maar besef het allemaal nog niet zo goed. Ik ben wel benieuwd naar hoe mijn leven er voortaan gaat uitzien. Philippe en ik kozen met Vica voor een ongewone en weinig voorkomende naam. Maar toen we die een tijdje geleden voor het eerst hoorden omdat iemand zijn zaak naar zijn dochter Vica noemde, waren we meteen gewonnen. We vonden die zo mooi klinken! We weten niet wat het betekent, maar gaan ervan uit dat het de afkorting is van Victoria.”