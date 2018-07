Twee weken na ongeval Tom Waes: groot litteken, maar wel al weer op reis TDS

06 juli 2018

10u47

Bron: Instagram 0 Showbizz Tijdens een fietstocht door Spanje kwam Tom Waes eerder deze maand lelijk ten val, na een frontale botsing met een auto. Hoewel hij het ongeluk op miraculeuze wijze overleefde, hield hij er wel een gebroken sleutelbeen aan over. En nu dus ook een groot litteken.

Twee weken na zijn operatie is Tom Waes alweer onderweg. Hij is vertrokken naar een voor ons nog onbekende bestemming voor het nieuwe seizoen van 'Reizen Waes'. Hij heeft een groot litteken op zijn schouder, maar dat zou geleidelijk aan nog wegtrekken. "Onwaarschijnlijk. Litteken is binnen een jaar een streepje", schrijft Tom.

De breuk was vrij complex. Zijn sleutelbeen werd met behulp van ijzeren pinnen terug op zijn plaats gezet. Jammer genoeg ging daar ook een grote snede mee gepaard. Maar Waes blijft het positief inzien. Hij bedankt zijn dokter, en alle medewerkers van het hospitaal voor de goede zorgen.

14 dagen na operatie en ik kan gewoon vertrekken voor nieuwe #reizenwaes . Onwaarschijnlijk. Litteken is binnen een jaar een streepje. Dank aan dokter @olivierverborgt en zijn hele team !!! @az_monica #hoogvliegerindezorg.be Een foto die is geplaatst door null (@tomwaes) op 05 jul 2018 om 18:59 CEST

Merci voor de honderden lieve, bezorgde en steunende berichten. En nu rust en langzaam terug opbouwen. X Tom Een foto die is geplaatst door null (@tomwaes) op 22 jun 2018 om 10:07 CEST