Twee was duidelijk te weinig: Zillion krijgt derde clubavond op maandag

"Het is voor driekwart klaar": George R.R. Martin lost nieuws over boek 'The Winds of Winter'

De boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ van ‘Game of Thrones’-auteur George R.R. Martin (74) bestaat al uit vijf dikke boeken. Maar de fans wachten vol ongeduld op het zesde een voorlaatste deel, ‘The Winds of Winter’. In ‘The Late Show with Stephen Colbert’ verklapt hij aan de gastheer hoe ver hij staat met het schrijven. “Het gaat een boek worden van meer dan 1500 pagina’s", klinkt het.

16:33